ЕС собирается продлить на год действие COVID-паспортов

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Европарламент и Совет Евросоюза приняли решение продлить действие цифровых COVID-паспортов (EUDCC) на территории ЕС до конца июня следующего года. Об этом говорится в заявлении на сайте Европарламента.

Отмечается, что таким способом Европарламент и Совет ЕС хотят гарантировать жителям Евросоюза свободу передвижения в том случае, если появится новый штамм коронавируса, которому будет присвоен статус "варианта, вызывающего беспокойство".

При этом страны ЕС не будут вводить дополнительные ограничения на свободное передвижение для владельцев COVID-паспортов. Кроме тех случаев, когда ограничения необходимы для охраны общественного здоровья.

Теперь данное решение должно быть официально одобрено участниками обсуждений, чтобы оно вступило в силу не позднее 30 июня, срока окончания действующих правил.

Ранее США отменили требование сдавать тест на коронавирус для въезда в страну.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973962-es-sobiraetsya-prodlit-na-god-deystvie-covid-pasportov/