Дальнейшее расследование теории об утечке коронавируса порекомендовали в ВОЗ

Эксперты ВОЗ в Ухане. Фото: HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images

Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO) ВОЗ заявила, что нужно и дальше проводить расследование по теории утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае, передает РИА Новости.

Ученые до сих пор не определили, кто является родоначальником коронавируса, его промежуточным или естественным носителем. А также неизвестно, каким образом вирус передался человеку.

Имеющиеся данные позволяют предположить, что предковые штаммы SARS-CoV-2 имеют зоонозное происхождение. А генетически родственные ему вирусы - бета-коронавирусы, выявленные в 2013 году в Китае у летучих мышей-подковоносов.

В SAGO отмечают, что новых данных по версии утечки коронавируса из лаборатории не появилось. Соответственно, требуется провести дальнейшее расследование по этому вопросу и другим возможным версиям происхождения коронавируса.

Научно-консультативная группа ВОЗ была организована в 2021 году. В нее вошли 27 экспертов из разных стран мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1973468-dalneyshee-rassledovanie-teorii-ob-utechke-koronavirusa-porekomendovali-v-voz/