Еще полмиллиона доз вакцины от Pfizer закупит Казахстан для ревакцинации

Ребенку ставят вакцину Pfizer. Фото: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via Getty Images

В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, что в регионах осталось более 4 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции, передает МИА "Казинформ".

Для ревакцинации на 2022 год было закуплено 3,5 млн доз вакцин: Sinopharm – 2 млн доз, QazVac – 1,5 млн доз.

В ведомстве отметили, что в регионы отгрузили 2,9 млн доз, на складах единого дистрибьютора имеется остаток в количестве 594 тыс. доз.

Подчеркивается, что в регионах имеется остаток вакцин QazVac, Pfizer под торговой маркой Comirnaty, CoronaVac, Sinopharm, Hayat в количестве более 4,1 млн доз. Еще в регионы отгрузили 150 тыс. доз вакцины "Спутник. Лайт".

Кроме того, для обеспечения ревакцинацией 75% подлежащего населения до конца года планируется закуп вакцины Comirnaty от Pfizer в количестве 500 тыс. доз.

А для ревакцинации 60% подлежащего населения в 3 квартале текущего года закупят 1 млн доз вакцины QazVac, пояснили в Минздраве корреспондентам издания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1969787-esche-polmilliona-doz-vaktsiny-ot-pfizer-zakupit-kazahstan-dlya-revaktsinatsii/