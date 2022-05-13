"Невирусные" последствия пандемии назвали врачи

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Врачи назвали "невирусные" последствия пандемии, которые еще долго могут влиять на качество жизни людей. Они напомнили о факторах риска, которые стоит принимать во внимание даже в условиях смягчения карантинных ограничений, передает CNBC.

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Журналист CNBC Кэмерон Альберт-Дейч рассказывает, что в сентябре 2021 он упал в обморок от истощения. После обращения к врачу, молодой человек выяснил, что причиной этого был дефицит витамина D и высокий уровень холестерина в крови. Глобальная причина таких показателей лежала на поверхности — малоподвижный образ жизни и постоянное нахождение дома. С марта 2020 года Кэмерон сильно ограничил собственные передвижения в общественных местах и перестал заниматься спортом. Этот случай заставил журналиста пообщаться с врачами, которые рассказали, что в пандемию многие люди акцентировали свое внимание на возможности заболеть COVID-19 и стали уделять меньше внимания другим аспектам своего здоровья. Так, в этот период увеличилось количество слишком поздно диагностированных форм диабета и других хронических заболеваний.

"Мы наблюдаем это среди людей абсолютно разных возрастных категорий. Как среди пожилых, так и среди подростков. Это реальная проблема и вряд ли она исчезнет в ближайшее время", — говорит доктор Эрик Джонсон из американского совета врачей.

По его словам, во время пандемии множество людей столкнулись со значительным увеличением веса. Опасность представляет даже круглосуточное хождение босиком, которое практикуют люди, работающие из дома. Мозоли, переломы пальцев ног, структурные проблемы с сухожилиями и голеностопным суставом. Постоянное ношение масок привело к проблемам с кожей. Частое мытье рук спровоцировало у многих экзему.

По словам доктора Джонсона, людям придется жить с "невирусными" последствиями пандемии. А именно, начать более тщательно следить за своим здоровьем на системной основе. Регулярно посещать стоматолога и офтальмолога, а также не пренебрегать скринингами и плановыми вакцинациями. Уход за своим здоровьем должен стать привычкой, только так люди могут справиться с последствиями пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968971-nevirusnye-posledstviya-pandemii-nazvali-vrachi/