13 случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За минувшие сутки, 11 мая, в Казахстане зарегистрировали 13 случаев заражения коронавирусом. Обновленные данные опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в городе Нур-Султан – 7,

в городе Алматы – 4,

в Актюбинской области – 1,

в Карагандинской области – 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 620 случаев заражения КВИ.

Отметим, накануне сообщалось, что за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась лишь у четверых казахстанцев. Еще сутками коронавирус выявили у 7 человек.

Ранее алматинский врач рассказала, зависит ли активность коронавирусной инфекции от жаркой или холодной погоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1968907-13-sluchaev-zarazheniya-kvi-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/