COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили на одного заболевшего меньше

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В среду, 27 апреля, по Казахстану было зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация на 27 апреля в разрезе регионов Казахстана выглядит так:

в Нур-Султане –4 случая;

–4 случая; в Алматы – 7;

– 7; в Алматинской области – 1;

в Карагандинской области – 1;

в Мангистауской области – 1;

в Северо-Казахстанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 504 случая инфицирования COVID-19.

Вчера, сообщалось о незначительном росте заболевших. Так, за 26 апреля в Казахстане было выявлено 16 новых случаев заражения КВИ. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Нур-Султане и Алматы.

Тем не менее, по данным за 25 апреля сообщалось о 8 заболевших коронавирусом в пяти регионах республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967165-15-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-zafiksirovali-za-sutki-v-kazahstane/