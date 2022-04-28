Здоровье
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COVID-19 в Казахстане: за сутки выявили на одного заболевшего меньше

Медработница держит в руках ватную палочку
Иллюстративное фото: Britta Pedersen/Picture Alliance/Getty Images

В среду, 27 апреля, по Казахстану было зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация на 27 апреля в разрезе регионов Казахстана выглядит так:

  • в Нур-Султане –4 случая;
  • в Алматы – 7;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Карагандинской области – 1;
  • в Мангистауской области – 1;
  • в Северо-Казахстанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 504 случая инфицирования COVID-19.

Вчера, сообщалось о незначительном росте заболевших. Так, за 26 апреля в Казахстане было выявлено 16 новых случаев заражения КВИ. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Нур-Султане и Алматы.

Тем не менее, по данным за 25 апреля сообщалось о 8 заболевших коронавирусом в пяти регионах республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1967165-15-novyh-sluchaev-zarazheniya-kvi-zafiksirovali-za-sutki-v-kazahstane/

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