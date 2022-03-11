Венгрия и Ирландия полностью отменили антиковидные ограничения

Дублин, Ирландия. Фото: pexels.com

Еще две страны ЕС – Венгрия и Ирландия – отказались от антиковидных ограничений. Теперь туристы при въезде в эти страны могут не предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат вакцинации от коронавируса, об этом говорится на сайте SchengenVisaInfo.

Власти Ирландии заявили, что с 6 марта путешественники по прибытии могут не предъявлять сертификат вакцинации, отрицательный ПЦР-тест, а также они освобождены от карантина.

"Путешественников в Ирландию больше не просят заполнять форму COVID-19 Passenger Locator Form. Туристические перевозчики не будут просить проверить квитанцию PLF перед поездкой в Ирландию", – добавили в Министерстве здравоохранения Ирландии.

Венгрия также разрешает туристам прибывать в страну без сертификата вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.

"Въезд на территорию Венгрии возможен автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом общего пользования – независимо от гражданства и защиты от коронавируса", – заявили венгерские власти.

Помимо этого, жители страны и туристы могут не предъявлять сертификат вакцинации или тест при посещении общепитов и других общественных мест. Также отменено требование носить маску в закрытых помещениях.

Ранее индийские власти отменили запрет на международные авиаперелеты. Как сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии, туристы смогут посетить страну с 27 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1960265-vengriya-i-irlandiya-polnostyu-otmenili-antikovidnye-ogranicheniya/