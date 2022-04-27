Почти 20 млн жителей Пекина пройдут тестирование на COVID-19

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Власти Пекина начали массовое тестирование на коронавирус для большей части населения города. Процедуру пройдут почти 20 миллионов человек, передает CNN.

Объявление о возможном локдауне, таком же как в другом крупном китайском городе Шанхае, вызвало длинные очереди и дефицит продуктов питания в магазинах Пекина.

Тестирование в понедельник начали в районе Чаоян, где проживают примерно 3,5 млн человек. Оно будет проходить в три этапа в течение пяти дней. Провели 3,7 млн тестов. Более полумиллиона из них уже оказались отрицательными.

Вскоре после этого власти Пекина объявили, что тесту подвергнут жителей сразу нескольких районов. А это примерно 19,5 млн человек.

На такой шаг местные власти пошли из-за выявленных десятков случаев COVID-19. Во многих жилых комплексах ввели строгий карантин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966955-pochti-20-mln-zhiteley-pekina-proydut-testirovanie-na-covid-19/