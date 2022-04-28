Протоколы реагирования по каждому инфекционному заболеванию разработают в Казахстане

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли проект закона "О биологической безопасности Республики Казахстан" с сопутствующими поправками. Оба документа направлены на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документы глава Минздрава Ажар Гиният.

"Для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться протоколы (сценарии) реагирования в области биобезопасности, которые будут предусматривать алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС", - сообщила она.

Позже Гиният добавила, что первый и самый главный урок пандемии в том, что власти поняли необходимость быть готовыми ко всем видам рисков.

"Мы всегда должны прогнозировать наличие риска, затем изолировать его, локализовать и бороться с ним. При этом мы всегда должны быть готовы к организации помощи среди населения, это было для нас большим уроком. Поэтому в проекте закона все госорганы как единая система при возникновении угрозы биологической безопасности стране должны предусмотреть все меры.

Если говорить об инфекционной безопасности, то необходимо прогнозировать все случаи возникновения мировых очагов инфекций. По каждому инфекционному заболеванию разрабатывается сценарий, мы также подготавливаем местные исполнительные органы, проводятся профилактические меры, в том числе вакцинация", - подчеркнула министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/1967182-protokoly-reagirovaniya-po-kazhdomu-infektsionnomu-zabolevaniyu-razrabotayut-v-kazahstane/