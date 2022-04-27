Менее 20 новых случаев COVID-19 выявили в Казахстане за сутки
За 26 апреля на территории Казахстана зарегистрировали 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Больше всего заболевших COVID-19 выявили в Алматы и Нур-Султане.
Распределение новых случаев за последние 24 часа по регионам Казахстана выглядит так:
- в Нур-Султане – 5;
- в Алматы – 7;
- в Алматинской области – 1;
- в ВКО – 1;
- в Костанайской области – 1;
- в Кызылординской области – 1.
Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 305 489 случаев COVID-19.
Напомним, что ранее Минздрав предупреждал казахстанцев о новом штамме коронавируса, который выявили в Китае. Несмотря на стабильную эпидситуацию, граждан призвали соблюдать меры предосторожности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1966945-menee-20-novyh-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-kazahstane-za-sutki/