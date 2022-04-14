Суточный прирост зараженных КВИ немного увеличился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Обновлены данные об эпидситуации в Казахстане - за минувшие сутки, 13 апреля, коронавирусом заразились еще 16 жителей страны. Актуальную информацию опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 7,

в Шымкенте – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 1,

в ВКО – 1,

в Костанайской области – 1,

в СКО – 1.

За все время пандемии коронавирус выявили у 1 305 343 жителей Казахстана.

Напомним, накануне коронавирус был выявлен у 12 казахстанцев в 4 регионах, сутками ранее суточный прирост составил 11 случаев - зараженные были выявлены лишь в трех регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964941-sutochnyy-prirost-zarazhennyh-kvi-nemnogo-uvelichilsya-v-kazahstane/