Смертность от COVID-19 в мире за неделю сократилась на 18%, заявила ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за неделю в мире смертность от коронавирусной инфекции сократилась на 18%.

По данным ВОЗ, за неделю выявлено более семи миллионов новых случаев заболевания COVID-19 и более 22 000 смертей.

"С 4 по 10 апреля 2022 года число новых случаев заболевания COVID-19 продолжало сокращаться третью неделю подряд, снизившись на 24% по сравнению с предыдущей неделей", – говорится в еженедельном бюллетене организации.

Отмечается, что количество новых смертей от КВИ также снизилось на 18%.

По состоянию на 10 апреля во всем мире зарегистрировано более 496 миллионов подтвержденных случаев заражения и более шести миллионов случаев летального исхода.

Ранее врач общей практики Макпал Макашева рассказала, можно ли делать прививку от COVID-19 во время оразы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964761-smertnost-ot-covid-19-v-mire-za-nedelyu-sokratilas-na-18-zayavila-voz/