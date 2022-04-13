Коронавирус выявили у 12 человек в Казахстане за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

12 случаев заражения коронавирусом в четырех регионах Казахстана зарегистрировали вчера, 12 апреля. Актуальные данные об эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.

В разрезе регионов эпидситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 8;

в Алматинской области – 1;

в Карагандинской области – 1.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 305 327 случаев заражения коронавирусом.

Накануне сообщалось об 11 случаях заражения КВИ в трех регионах страны - Алматы, Нур-Султане и СКО. За сутки до этого случаи заражения коронавирусом были выявлены также в трех регионах страны - Нур-Султане, Алматы и ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1964743-koronavirus-vyyavili-u-12-chelovek-v-kazahstane-za-sutki/