В шести регионах Казахстана выявили новые случаи COVID-19 за сутки
За 2 апреля текущего года в Казахстане выявили 18 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.
Отметим, что за 1 апреля в стране нашли 16 заболевших КВИ, а за 31 марта в Казахстане зарегистрировали 21 случай COVID-19.
Наибольшее число заразившихся за минувшие 24 часа выявили в Алматы, ситуация в иных регионах выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 3;
- в городе Алматы – 8;
- в городе Шымкент – 0;
- в Акмолинской области – 0;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 1;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 2;
- в Жамбылской области – 0;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 1;
- в Костанайской области – 3;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 0;
- в СКО – 0;
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране за время пандемии зарегистрировали 1 305 188 случаев COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963253-v-shesti-regionah-kazahstana-vyyavili-novye-sluchai-covid-19-za-sutki/