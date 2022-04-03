В шести регионах Казахстана выявили новые случаи COVID-19 за сутки

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За 2 апреля текущего года в Казахстане выявили 18 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 1 апреля в стране нашли 16 заболевших КВИ, а за 31 марта в Казахстане зарегистрировали 21 случай COVID-19.

Наибольшее число заразившихся за минувшие 24 часа выявили в Алматы, ситуация в иных регионах выглядит так:

в городе Нур-Султан – 3;

в городе Алматы – 8;

в городе Шымкент – 0;

в Акмолинской области – 0;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 1;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 2;

в Жамбылской области – 0;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 1;

в Костанайской области – 3;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 0;

в СКО – 0;

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране за время пандемии зарегистрировали 1 305 188 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963253-v-shesti-regionah-kazahstana-vyyavili-novye-sluchai-covid-19-za-sutki/