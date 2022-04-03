Здоровье
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В шести регионах Казахстана выявили новые случаи COVID-19 за сутки

Пробирка в руках
Иллюстративное фото: pixabay.com

За 2 апреля текущего года в Казахстане выявили 18 новых случаев заражения КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Отметим, что за 1 апреля в стране нашли 16 заболевших КВИ, а за 31 марта в Казахстане зарегистрировали 21 случай COVID-19.

Наибольшее число заразившихся за минувшие 24 часа выявили в Алматы, ситуация в иных регионах выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 3;
  • в городе Алматы – 8;
  • в городе Шымкент – 0;
  • в Акмолинской области – 0;
  • в Актюбинской области – 0;
  • в Алматинской области – 1;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 2;
  • в Жамбылской области – 0;
  • в ЗКО – 0;
  • в Карагандинской области – 1;
  • в Костанайской области – 3;
  • в Кызылординской области – 0;
  • в Мангистауской области – 0;
  • в Павлодарской области – 0;
  • в СКО – 0;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране за время пандемии зарегистрировали 1 305 188 случаев COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963253-v-shesti-regionah-kazahstana-vyyavili-novye-sluchai-covid-19-za-sutki/

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