Коронавирус за сутки выявили лишь в шести регионах Казахстана

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За прошедшие сутки, 4 апреля, коронавирус подтвердился лишь у 15-ти жителей Казахстана. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью следующая:⠀⠀

в Нур-Султане – 3 подтвержденных случая заражения;

в Алматы – 7;

в Шымкенте – 1;

в Карагандинской области – 1;

в Кызылординской области – 1;

в СКО – 2.

Во всех остальных регионах за 4 апреля не было зарегистрировано ни одного случая заражения инфекцией.

Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 1 305 214 случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963474-koronavirus-za-sutki-vyyavili-lish-v-shesti-regionah-kazahstana/