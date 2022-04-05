Коронавирус за сутки выявили лишь в шести регионах Казахстана
За прошедшие сутки, 4 апреля, коронавирус подтвердился лишь у 15-ти жителей Казахстана. Такие данные приводит Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация с заболеваемостью следующая:⠀⠀
- в Нур-Султане – 3 подтвержденных случая заражения;
- в Алматы – 7;
- в Шымкенте – 1;
- в Карагандинской области – 1;
- в Кызылординской области – 1;
- в СКО – 2.
Во всех остальных регионах за 4 апреля не было зарегистрировано ни одного случая заражения инфекцией.
Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 1 305 214 случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1963474-koronavirus-za-sutki-vyyavili-lish-v-shesti-regionah-kazahstana/