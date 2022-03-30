Минздрав: Россия и Казахстан готовятся подписать Соглашение о признании паспортов вакцинации против COVID-19

Иллюстративное фото: Morsa Images/ Getty Images

Вице-министр здравоохранения - главный санврач РК Айжан Есмагамбетова в кулуарах мажилиса высказалась о признании паспортов вакцинации против КВИ между Россией и Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.

Айжан Есмагамбетова сообщила, что есть проект соответствующего Соглашения между Казахстаном и Российской Федерацией.

«Сейчас этот проект Соглашения пришел к нам на согласование. Это отработанный проект соглашения, остаются чисто официальные формальности – подписание. Надеюсь, что в ближайшее время он будет подписан, и тогда паспорта будут взаимно признаваться», - добавила она.

Между тем, она затруднилась сказать, сколько времени эта процедура займет.

«Сложно мне сказать, сколько это займет по времени… Учитывая заинтересованность обеих сторон, это будет, думаю, очень быстро», - резюмировала Айжан Есмагамбетова.

Напомним, что недавно Есмагамбетова подписала новое постановление о признании паспортов вакцинации еще 16 стран мира на территории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962775-minzdrav-rossiya-i-kazahstan-gotovyatsya-podpisat-soglashenie-o-priznanii-pasportov-vaktsinatsii-protiv-covid-19/