ВОЗ сообщила о снижении количества случаев COVID-19 за неделю

Иллюстративное фото: Pixabay

В еженедельном обзоре Всемирной организации здравоохранения на официальном сайте говорится, что количество случаев заболевания COVID-19 за прошедшую неделю уменьшилось на 14 процентов.

"С 21 по 27 марта 2022 года число новых случаев снова снизилось на 14 процентов по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же период количество новых летальных исходов увеличилось на 43 процента", - сказано в публикации.

Всего с начала пандемии во всем мире зарегистрировано более 479 миллионов случаев заболевания и шесть миллионов смертей от коронавирусной инфекции.

Тем временем в семи регионах Казахстана за минувшие сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.

А в китайском городе Шанхай с 28 марта на фоне вспышки COVID-19 объявили самый масштабный локдаун за все время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1962720-voz-soobschila-o-snizhenii-kolichestva-sluchaev-covid-19-za-nedelyu/