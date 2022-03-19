В Китае впервые с января 2021 года зафиксировали смерти от COVID-19

Иллюстративное фото: Ben Marans/Sopa Images/LightRocket/Getty Images

В Китае два человека скончались от коронавируса, впервые с января 2021 года. Кроме того, в стране увеличилось и число заболевших.

Сегодня, 19 марта, китайские власти впервые с 25 января 2021 года зафиксировали два смертельных исхода от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает ТАСС со ссылкой на Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что это на 19% больше, чем неделю назад.

"Число заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, продолжает стремительно возрастать – за последние семь дней этот показатель увеличивался примерно на 20% в сутки.

Согласно статистике, опубликованной в субботу, под присмотром врачей в стране находятся более 32,9 тыс. инфицированных (включая 14,3 тыс. бессимптомных) – в 15 раз больше, чем месяц назад, 19 февраля", – пишет издание.

Тем не менее, отмечается, что людей в тяжелом состоянии, зараженных КВИ, в Китае по-прежнему немного: по состоянию на 19 марта, это 31 человек.

"Среди регионов страны самая масштабная вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована в провинции Цзилинь (северо-восток – прим. ред.) – там примерно половина всех заразившихся в Китае на текущий момент", – сообщает агентство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961614-v-kitae-vpervye-s-yanvarya-2021-goda-zafiksirovali-smerti-ot-covid-19/