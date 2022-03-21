Число заболевших коронавирусом снизилось до 28 в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что за 19 марта в Казахстане выявили 49 новых случаев КВИ. За день до этого - 51 новый случай.
Ситуация в регионах республики за прошедшие сутки выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 4,
- в Алматы – 17,
- в Шымкенте – 0,
- в Акмолинской области – 2,
- в Актюбинской области – 0,
- в Алматинской области – 0,
- в Атырауской области – 0,
- в ВКО – 1,
- в Жамбылской области – 0,
- в ЗКО – 0,
- в Карагандинской области – 1,
- в Костанайской области – 2,
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 0,
- в СКО – 1,
- в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 895 случая.
Напомним, несмотря на снижение числа заболевших КВИ, алматинцев все же призвали не удалять Ashyq и QR-коды.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961677-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-do-28-v-kazahstane/