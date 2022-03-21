Число заболевших коронавирусом снизилось до 28 в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что за 19 марта в Казахстане выявили 49 новых случаев КВИ. За день до этого - 51 новый случай.

Ситуация в регионах республики за прошедшие сутки выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 17,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 1,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 895 случая.

Напомним, несмотря на снижение числа заболевших КВИ, алматинцев все же призвали не удалять Ashyq и QR-коды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961677-chislo-zabolevshih-koronavirusom-snizilos-do-28-v-kazahstane/