Меньше 50 случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки
За 19 марта в Казахстане выявили 49 новых случаев КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что накануне утром сообщалось о 51 новом случае заражения коронавирусом за 18 марта.
Больше всего новых случаев за 24 часа оказалось в Алматы. Кроме того, в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях, а также в ЗКО и Шымкенте не зарегистрировали ни одного случая COVID-19.
Ситуация в регионах республики выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 5;
- в городе Алматы – 19;
- в городе Шымкент – 0;
- в Акмолинской области – 2;
- в Актюбинской области – 0;
- в Алматинской области – 1;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 6;
- в Жамбылской области – 1;
- в ЗКО – 0;
- в Карагандинской области – 3;
- в Костанайской области – 4;
- в Кызылординской области – 0;
- в Мангистауской области – 0;
- в Павлодарской области – 1;
- в СКО – 6;
- в Туркестанской области – 1.
Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 304 867 случаев КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961624-skolko-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/