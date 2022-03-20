Меньше 50 случаев заражения КВИ зарегистрировали в Казахстане за сутки

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За 19 марта в Казахстане выявили 49 новых случаев КВИ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что накануне утром сообщалось о 51 новом случае заражения коронавирусом за 18 марта.

Больше всего новых случаев за 24 часа оказалось в Алматы. Кроме того, в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях, а также в ЗКО и Шымкенте не зарегистрировали ни одного случая COVID-19.

Ситуация в регионах республики выглядит так:

в городе Нур-Султан – 5;

в городе Алматы – 19;

в городе Шымкент – 0;

в Акмолинской области – 2;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 1;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 6;

в Жамбылской области – 1;

в ЗКО – 0;

в Карагандинской области – 3;

в Костанайской области – 4;

в Кызылординской области – 0;

в Мангистауской области – 0;

в Павлодарской области – 1;

в СКО – 6;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране за время пандемии подтверждено 1 304 867 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961624-skolko-chelovek-zarazilis-koronavirusom-v-kazahstane-za-sutki/