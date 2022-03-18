Бюджет борьбы с коронавирусом с начала эпидемии раскрыли в Минздраве Казахстана
Глава Минздрава Ажар Гиният на брифинге в СЦК прокомментировала вопрос о том, сколько денег было выделено на борьбу с коронавирусом с момента объявления пандемии, передает корреспондент NUR.KZ.
Гиният предоставила краткий обзор в разрезе годов с начала пандемии КВИ.
"В 2020 году на борьбу с КВИ выделено 252 млрд тенге, в 2021 году – 556 млрд тенге, и в текущем году – 9 млрд тенге", – сказала она.
По ее словам, кроме того, еще 5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку ИВЛ и аппаратов виброакустики.
Ранее Ажар Гиният ответила на вопрос о том, имеются ли проблемы с поставкой лекарств из России, Украины и других стран Европы в связи с обострившейся геополитической ситуацией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1961515-byudzhet-borby-s-koronavirusom-s-nachala-epidemii-raskryli-v-minzdrave-kazahstana/