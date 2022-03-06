Менее 200 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За 5 марта на территории Казахстана был зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что накануне сообщалось о 220 заразившихся коронавирусом, сутками ранее прирост составил 253 новых случая.

Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в Алматы. При этом в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях не зарегистрировали ни одного случая заболевания.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах страны за последние 24 часа выглядит так:

в городе Нур-Султан – 14;

в городе Алматы – 52;

в городе Шымкент – 8;

в Акмолинской области –6;

в Актюбинской области – 2;

в Алматинской области – 9;

в Атырауской области – 0;

в ВКО – 6;

в Жамбылской области – 5;

в ЗКО – 5;

в Карагандинской области – 6;

в Костанайской области – 18;

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 9;

в СКО – 31;

в Туркестанской области – 0.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали уже 1 303 707 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959570-zabolevaemost-kvi-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/