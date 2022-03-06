Менее 200 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане
За 5 марта на территории Казахстана был зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Отметим, что накануне сообщалось о 220 заразившихся коронавирусом, сутками ранее прирост составил 253 новых случая.
Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в Алматы. При этом в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях не зарегистрировали ни одного случая заболевания.
Ситуация с распространением коронавируса в регионах страны за последние 24 часа выглядит так:
- в городе Нур-Султан – 14;
- в городе Алматы – 52;
- в городе Шымкент – 8;
- в Акмолинской области –6;
- в Актюбинской области – 2;
- в Алматинской области – 9;
- в Атырауской области – 0;
- в ВКО – 6;
- в Жамбылской области – 5;
- в ЗКО – 5;
- в Карагандинской области – 6;
- в Костанайской области – 18;
- в Кызылординской области – 0,
- в Мангистауской области – 0,
- в Павлодарской области – 9;
- в СКО – 31;
- в Туркестанской области – 0.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали уже 1 303 707 случаев КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959570-zabolevaemost-kvi-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/