Здоровье
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Менее 200 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

Женщина входит в здание
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За 5 марта на территории Казахстана был зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Отметим, что накануне сообщалось о 220 заразившихся коронавирусом, сутками ранее прирост составил 253 новых случая.

Больше всего заразившихся COVID-19 выявили в Алматы. При этом в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях не зарегистрировали ни одного случая заболевания.

Ситуация с распространением коронавируса в регионах страны за последние 24 часа выглядит так:

  • в городе Нур-Султан – 14;
  • в городе Алматы – 52;
  • в городе Шымкент – 8;
  • в Акмолинской области –6;
  • в Актюбинской области – 2;
  • в Алматинской области – 9;
  • в Атырауской области – 0;
  • в ВКО – 6;
  • в Жамбылской области – 5;
  • в ЗКО – 5;
  • в Карагандинской области – 6;
  • в Костанайской области – 18;
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 0,
  • в Павлодарской области – 9;
  • в СКО – 31;
  • в Туркестанской области – 0.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали уже 1 303 707 случаев КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959570-zabolevaemost-kvi-prodolzhaet-snizhatsya-v-kazahstane/

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