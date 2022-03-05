Российские врачи рассказали о "черной плесени" у некоторых пациентов с COVID-19

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Тюменские врачи сообщили, что вылечили восьмерых пациентов, у которых после COVID-19 обнаружилась так называется "черная плесень", передает Ura.ru.

"Агрессивная грибковая инфекция - мукормикроз, или "черная плесень", считается достаточно редким осложнением, возникающим, в том числе, на фоне COVID-19", - говорится в сообщении российских врачей.

Среди симптомов мукормикоза - заложенность носа, к которому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости.

Инфекция имеет способность быстро распространяться. Вначале она поражает слизистые, затем переходит на кости и хрящи черепа.

Чтобы вылечить пациента с "черной плесенью", необходимо хирургическим путем удалить пораженные участки.

Тем временем суточная заболеваемость коронавиусной инфекцией в Казахстане снизилась. За прошедшие 24 часа инфекцию выявили у 220 человек. Накануне сообщалось о 253 случаях заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1959508-rossiyskie-vrachi-rasskazali-o-chernoy-pleseni-u-nekotoryh-patsientov-s-covid-19/