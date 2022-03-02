Случаи мошенничества в программах помощи населению во время пандемии будут расследовать в США
Байден обвинил администрацию экс-президента Трампа в подрыве финансовых надзорных органов во время пандемии COVID-19, передает CNN.
"Предыдущая администрация не только увеличила дефицит за счет снижения налогов для очень богатых и корпораций, но и подорвала надзорные органы. Их работа заключалась в том, чтобы не допустить растраты средств на борьбу с пандемией", - сказал Байден во время обращения к Конгрессу.
Американский президент сказал, что они будут расследовать случаи мошенничества в программах помощи гражданам США во время пандемии.
"Мы собираемся преследовать преступников, которые украли миллиарды денег, предназначенных для помощи малому бизнесу и миллионам американцев", - сказал он.
По сообщениям СМИ, администрация Байдена объявит план выхода страны из пандемии коронавируса.
Он заявил, что в скором времени в рамках инициативы "Тест для лечения" каждый житель Штатов сможет пройти тест на COVID-19 в любой аптеке. Если он оказывается положительным, ему тут же будут доступны противовирусные таблетки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958790-sluchai-moshennichestva-v-programmah-pomoschi-naseleniyu-vo-vremya-pandemii-budut-rassledovat-v-ssha/