Случаи мошенничества в программах помощи населению во время пандемии будут расследовать в США

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Байден обвинил администрацию экс-президента Трампа в подрыве финансовых надзорных органов во время пандемии COVID-19, передает CNN.

"Предыдущая администрация не только увеличила дефицит за счет снижения налогов для очень богатых и корпораций, но и подорвала надзорные органы. Их работа заключалась в том, чтобы не допустить растраты средств на борьбу с пандемией", - сказал Байден во время обращения к Конгрессу.

Американский президент сказал, что они будут расследовать случаи мошенничества в программах помощи гражданам США во время пандемии.

"Мы собираемся преследовать преступников, которые украли миллиарды денег, предназначенных для помощи малому бизнесу и миллионам американцев", - сказал он.

По сообщениям СМИ, администрация Байдена объявит план выхода страны из пандемии коронавируса.

Он заявил, что в скором времени в рамках инициативы "Тест для лечения" каждый житель Штатов сможет пройти тест на COVID-19 в любой аптеке. Если он оказывается положительным, ему тут же будут доступны противовирусные таблетки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958790-sluchai-moshennichestva-v-programmah-pomoschi-naseleniyu-vo-vremya-pandemii-budut-rassledovat-v-ssha/