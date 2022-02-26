Еще один регион Казахстана перешел в "зеленую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По последним данным, Павлодарская область перешла в "зеленую" зону по темпам распространения КВИ. Подробную матрицу эпидситуации в стране опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Таким образом, в "желтой" зоне остались только город Алматы и Северо-Казахстанская область.

На данный момент матрица эпидситуации по регионам выглядит так:

в "красной" зоне нет ни одного региона;

нет ни одного региона; в "желтой" зоне: город Алматы и Северо-Казахстанская область;

город Алматы и Северо-Казахстанская область; в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

За прошедшие сутки, 24 февраля, было зарегистрировано 455 новых случаев КВИ, из них в Павлодарской области – 29.

Всего в Казахстане на данный момент зарегистрировано 1 301 708 случаев заражения COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1958098-esche-odin-region-kazahstana-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-kvi/