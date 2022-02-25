"Красную" зону по COVID-19 покинули все регионы Казахстана
Опубликованы свежие данные матрицы эпидситуации по КВИ в Казахстане. Из них следует, что в "красной" зоне больше не осталось ни одного региона, передает официальный Telegram-канал "МВК по нераспространению COVID-19".
За минувшие сутки из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19 вышел последний регион - СКО.
На данный момент расположение областей на графике выглядит так:
- в "красной" зоне нет ни одного региона;
- в "желтой" зоне: город Алматы, а также СКО и Павлодарская область;
- в "зеленой" зоне: города Нур-Султан и Шымкент, ЗКО и ВКО, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
Учитывая региональные показатели, Казахстан в данный момент находится в "зеленой" зоне по КВИ.
Напомним, что накануне из "красной" зоны по КВИ вышел город Алматы.
Также за минувшие сутки в Казахстане выявили 523 новых случая заражения коронавирусом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957869-krasnuyu-zonu-po-covid-19-pokinuli-vse-regiony-kazahstana/