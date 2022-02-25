"Красную" зону по COVID-19 покинули все регионы Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Опубликованы свежие данные матрицы эпидситуации по КВИ в Казахстане. Из них следует, что в "красной" зоне больше не осталось ни одного региона, передает официальный Telegram-канал "МВК по нераспространению COVID-19".

За минувшие сутки из "красной" зоны по темпам распространения COVID-19 вышел последний регион - СКО.

На данный момент расположение областей на графике выглядит так:

в " красной " зоне нет ни одного региона;

" зоне нет ни одного региона; в " желтой " зоне: город Алматы, а также СКО и Павлодарская область;

" зоне: город Алматы, а также СКО и Павлодарская область; в "зеленой" зоне: города Нур-Султан и Шымкент, ЗКО и ВКО, а также Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Учитывая региональные показатели, Казахстан в данный момент находится в "зеленой" зоне по КВИ.

Напомним, что накануне из "красной" зоны по КВИ вышел город Алматы.

Также за минувшие сутки в Казахстане выявили 523 новых случая заражения коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957869-krasnuyu-zonu-po-covid-19-pokinuli-vse-regiony-kazahstana/