Об ограничениях для "синих" по Ashyq астанчан рассказала главный санврач Нур-Султана

Иллюстративное фото: pexels.com

На акимата главный санврач Нур-Султана рассказала о послаблении карантинных мер в столице, которые действуют на данный момент – к примеру, лицам с "синим" статусом разрешено посещать ТРЦ и массовые мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова, в столице снят ряд ограничений в связи со стабилизацией эпидситуации. Она перечислила ряд послаблений:

лицам с "зеленым" и "синим" статусом в приложении Ashyq разрешено посещение ТРЦ, торговых домов, непродовольственных и продовольственных торговых сетей, бассейнов, игровых, ночных клубов, караоке и других объектов бизнеса без ограничений, с соблюдением соцдистанции, масочного режима, усиленного санитарного и дезинфекционного режима;

лицам с "зеленым" и "синим" статусом в приложении Ashyq разрешена организация, проведение и посещение выставок, марафонов, спортивных, торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, поминки), конференций, форумов, зрелищных, коллективных богослужений и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

сняты ограничения для работы организаций и офисов в офлайн-режиме;

отменена изоляция контактных на домашний карантин, при отсутствии симптомов заболеваний;

родителям или законным представителям детей при наличии "зеленого" или "синего" статусов разрешен вход в здания организаций образования.

Напомним, ранее зампремьер-министра ответил, планируют ли в Казахстане отказаться от Ashyq и масочного режима.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1957680-ob-ogranicheniyah-dlya-sinih-po-ashyq-astanchan-rasskazala-glavnyy-sanvrach-nur-sultana/