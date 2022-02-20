Казахстан перешел в "зеленую" зону по КВИ

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Опубликованные данные матрицы эпидситуации в Казахстане по состоянию на утро 20 февраля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Так, согласно последним данным, Казахстан по усредненным показателям заболеваемости перешел из "желтой" в "зеленую" зону.

Региональная ситуация отражена на графике следующим образом:

в "красной" зоне : Алматы , Павлодарская и Северо-Казахстанская области;

: Алматы Павлодарская и Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне : Нур-Султан, а также Акмолинская, Костанайская и Карагандинская области;

: Нур-Султан, а также Акмолинская, Костанайская и Карагандинская области; в "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

Напомним, накануне сообщалось, что в "красной" зоне по КВИ остались лишь Алматы и две области. Кроме того, за минувшие сутки в стране выявили менее тысячи новых случаев коронавирусной инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956959-kazahstan-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-kvi/