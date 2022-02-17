Еще две области Казахстана перешли в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане продолжает улучшаться эпидситуация - еще две области перешли в "зеленую" зону из "желтой". Обновленную матрицу оценки эпидситуации в регионах опубликовал официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

"Желтую" зону сегодня покинули Алматинская и Восточно-Казахстанская области - эпидситуация здесь признана благополучной, поэтому регионы перешли в "зеленую" зону.

Актуальная на утро 17 февраля матрица оценки эпидситуации в регионах выглядит следующим образом:

в "красной" зоне остаются Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

остаются Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области; в "желтой" зоне находятся Нур-Султан, Западно-Казахстанская и Карагандинская области;

находятся Нур-Султан, Западно-Казахстанская и Карагандинская области; к "зеленой" зоне относятся Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Вся республика в целом находится в "желтой" зоне.

Напомним, за последние сутки в стране выявили чуть более 1,3 тыс. новых зараженных КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956503-esche-dve-oblasti-kazahstana-pereshli-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/