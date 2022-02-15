Исследования назальной вакцины для профилактики COVID-19 стартовали в России

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В Москве начались исследования назальной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в исследовании назальной вакцины от компании "Генериум" приняли участие 660 человек по всей России.

"Эта вакцина идентична по составу действующих веществ "Спутнику V", предназначенному для внутримышечного введения. Ранее на базе наших поликлиник стартовало исследование назальной вакцины НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи", - сказала Ракова.

Участников разделят на две группы. Каждый из испытуемых на первый и 21-й день получит внутримышечный укол и впрыскивание назального препарата.

У первой группы вместо вакцины-спрея будет плацебо, а препарат для инъекции "Спутник V". Другой половине внутримышечно введут плацебо, но впрыснут в нос разрабатываемый препарат "Генериума".

Ранее учеными были подтверждена безопасность комбинации "Спутника Лайта" и AstraZeneca.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1956175-issledovaniya-nazalnoy-vaktsiny-dlya-profilaktiki-covid-19-startovali-v-rossii/