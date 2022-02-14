Айжан Есмагамбетова стала главным санврачом Казахстана

Айжан Есмагамбетова. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Есмагамбетова Айжан Серикбаевна назначена на должность вице-министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области.

В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет. Также окончила Казахстанский Медицинский университет (ВШОЗ) и AlmaU.

Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 в Алматы.

В 1997-2004 годах работала врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом, заведующей лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.

В 2004-2014 годах занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

В 2013 году назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.

В 2014 году — директор департамента эпидемиологического надзора – заместитель главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК.

В 2014-2017 годах — руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.

В 2017 году — директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК.

В 2017-2020 годах — директор департамента политики общественного здравоохранения РК.

В 2020 году — заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

С октября 2020 года и по настоящее время работала председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Напомним, что Айжан Есмагамбетова уже была главным санврачом Казахстана в 2020 году: ее назначили на пост в марте после ухода Жандарбека Бекшина.

Тем не менее, уже в сентябре того же года главным санврачом республики стал Ерлан Киясов. Позже в Минздраве объяснили, почему решили снять Есмагамбетову с поста.

Через месяц после вышеописанных событий Айжан Есмагамбетова получила должность председателя КСЭК Минздрава, на которой и находилась до нового назначения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1955990-ayzhan-esmagambetova-stala-novym-glavnym-sanvrachom-kazahstana/