Меньше двух тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 957 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

в Нур-Султане – 199;

в Алматы – 488;

в Шымкенте – 19;

в Акмолинской области –128;

в Актюбинской области – 29;

в Алматинской области – 150;

в Атырауской области – 24;

в ВКО – 96;

в Жамбылской области – 54;

в ЗКО – 48;

в Карагандинской области – 194;

в Костанайской области – 146;

в Кызылординской области – 16;

в Мангистауской области – 9;

в Павлодарской области – 166;

в СКО – 185;

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 289 909 случая заражения COVID-19.

Накануне мы сообщали, что "зеленая" зона по темпам распространения КВИ в Казахстане увеличилась. Еще в двух регионах – Актюбинской и Атырауской областях – стабилизировалась ситуация с заболеваемостью КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955842-menshe-dvuh-tysyach-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/