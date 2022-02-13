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Меньше двух тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

Врачи в палате с больным
Иллюстративное фото: Gettty Images/ STR / Contributor

За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 957 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:

  • в Нур-Султане – 199;
  • в Алматы – 488;
  • в Шымкенте – 19;
  • в Акмолинской области –128;
  • в Актюбинской области – 29;
  • в Алматинской области – 150;
  • в Атырауской области – 24;
  • в ВКО – 96;
  • в Жамбылской области – 54;
  • в ЗКО – 48;
  • в Карагандинской области – 194;
  • в Костанайской области – 146;
  • в Кызылординской области – 16;
  • в Мангистауской области – 9;
  • в Павлодарской области – 166;
  • в СКО – 185;
  • в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 289 909 случая заражения COVID-19.

Накануне мы сообщали, что "зеленая" зона по темпам распространения КВИ в Казахстане увеличилась. Еще в двух регионах – Актюбинской и Атырауской областях – стабилизировалась ситуация с заболеваемостью КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955842-menshe-dvuh-tysyach-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/

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