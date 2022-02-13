Меньше двух тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
За минувшие сутки в Казахстане выявили 1 957 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.
В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом:
- в Нур-Султане – 199;
- в Алматы – 488;
- в Шымкенте – 19;
- в Акмолинской области –128;
- в Актюбинской области – 29;
- в Алматинской области – 150;
- в Атырауской области – 24;
- в ВКО – 96;
- в Жамбылской области – 54;
- в ЗКО – 48;
- в Карагандинской области – 194;
- в Костанайской области – 146;
- в Кызылординской области – 16;
- в Мангистауской области – 9;
- в Павлодарской области – 166;
- в СКО – 185;
- в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 289 909 случая заражения COVID-19.
Накануне мы сообщали, что "зеленая" зона по темпам распространения КВИ в Казахстане увеличилась. Еще в двух регионах – Актюбинской и Атырауской областях – стабилизировалась ситуация с заболеваемостью КВИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955842-menshe-dvuh-tysyach-kazahstantsev-zarazilis-koronavirusom-za-sutki/