Еще один регион покинул "красную" зону по темпам распространения КВИ

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Западно-Казахстанская область перешла в "желтую" зону, сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

Данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 февраля свидетельствуют о том, что ЗКО покинула "красную" зону.

Ситуация с COVID-19 в стране выглядит следующим образом:

в "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

в "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

в "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Напомним, что меньше двух тысяч казахстанцев заразились коронавирусом за сутки. Накануне мы сообщали, что "зеленая" зона по темпам распространения КВИ в Казахстане увеличилась. Еще в двух регионах – Актюбинской и Атырауской областях – стабилизировалась ситуация с заболеваемостью КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955860-esche-odin-region-pokinul-krasnuyu-zonu-po-tempam-rasprostraneniya-kvi/