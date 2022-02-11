Названо редкое и необычное последствие COVID-19

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После COVID-19 ногти человека могут стать более ломкими, передает Ura.ru.

По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, ломкость ногтей относится к постковидному синдрому. В некоторых случаях после коронавируса могут выпадать волосы, причем длительное время.

Причина ломкости ногтей может быть связана с местным снижением кровообращения.

"Дело в том, что ногти часто меняются и при других патологических состояниях, связанных с ишемией, в том числе. Например, при хронической дыхательной недостаточности есть симптомы на ногтях. Может быть с этим связано по аналогии с волосами", - объяснил Крючков.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев пояснил, что эти проблемы с ногтями могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1955659-nazvano-redkoe-i-neobychnoe-posledstvie-covid-19/