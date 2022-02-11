"Вы как на войне": перенесший COVID-19 Дима Билан признался в любви врачам (видео)

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Певец Дима Билан рассказал, что заразился COVID-19, но уже выздоровел. Артист признался в любви врачам всех направлений, передает NUR.KZ.

О болезни Билан рассказал в своем Instagram.

"Ура! Ура! "Омикрон" меня покинул! Мы с врачами из 52-ой городской больницы постарались невероятно! Я вас люблю, мои дорогие врачи, врачи всех направлений! Дай Бог вам сил и здоровья, вы как на войне, доблестные, любимые! Вчера ночью уже был отрицательный тест", - поведал музыкант.

Он также опроверг слухи о том, что не мог дышать самостоятельно.

"Кому-то очень выгодно распространять такие слухи, что я на ИВЛ, Господи, сколько можно уже! Друзья, здоровья вам! Жду невероятно нашу встречу! Не болейте!" - высказался певец, посетовав, что "никто не гнушается ложными новостями ради рекламы".

Артист также пояснил, что "нынешний ковид длится два-три дня".

Сейчас Билан активно готовится к сольному концерту, который должен пройти 14-15 февраля.

Поклонники поддержали певца, пожелав ему быстрого восстановления.

"Здоровья! Ждем крокусы", "Слава богу, Дима, здоровья и берегите себя", "Дима, очень радостно это читать! Также очень ждем встречи! Держитесь, здоровья вам!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1955628-vy-kak-na-voyne-perenesshiy-covid-19-dima-bilan-priznalsya-v-lyubvi-vracham-video/