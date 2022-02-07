Вирусолог предсказал будущее коронавируса

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Вирусолог рассказал, как коронавирус будет развиваться дальше, передает Sputnik Россия.

Самым первым штаммом COVID-19 заражались в основном пожилые люди, так как у этой группы населения наиболее ослабленный иммунитет. Затем появились другие штаммы, которые начали заражать людей уже более молодого возраста.

А с появлением омикрон-штамма заболевать начали даже дети. Это говорит о том, что вирус приспособился к человеческой популяции.

При этом коронавирус продолжит развиваться дальше.

"Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму, - ред.). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться", - говорит вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков.

Врач напомнил, что вакцинация и ревакцинация могут обеспечить защиту от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954852-virusolog-predskazal-buduschee-koronavirusa/