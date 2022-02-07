Названы восстанавливающие после COVID-19 напитки

Клюква. Иллюстративное фото: Pexels

Диетолог рассказала, от каких напитков следует на время отказаться после COVID-19, передает Sputnik Россия.

После перенесенного COVID-19 пить рекомендуется только воду. Исключить из рациона следует кофе, зеленый чай, пакетирование соки, газированные напитки.

Можно приготовить себе настой из зеленого чая или морс. Напитки позволят быстрее восстановить организм после болезни.

"Завариваем стандартно: на полтора литра воды две столовых ложки качественного рассыпного зеленого чая. Нарезаем туда две дольки апельсина, добавляем одну-две столовые ложки клюквы, можно замороженной. Подслащивать не рекомендую, лучше нарезать туда яблоко без кожуры. Дайте настояться такому напитку минут 40-50 и пейте его в течение дня. Можно доливать туда теплой воды, но не кипяток, чтобы было теплое питье", - говорит диетолог Анжелика Дюваль.

"Восстановительные" напитки можно также сделать из клюквы или облепихи. Для этого два литра воды нужно довести до 80 градусов, затем добавить туда 200 граммов этих ягод. А после воспользоваться блендером, чтобы получился живой морс.

Чтобы сделать напиток более сладким, можно добавить в него клубнику.

При этом кипятить сильно воду не надо, чтобы как можно больше витаминов еще осталось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954845-nazvany-vosstanavlivayuschie-posle-covid-19-napitki/