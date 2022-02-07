Жителей Китая заперли в супермаркете на карантин из-за COVID-19

Жителей Китая заперли в супермаркете на карантин. Фото: кадр из видео

В одном из китайских супермаркетов посетителей закрыли на карантин после того, как у одного из них оказался положительный тест на коронавирус, передает Telegram-канал "Свежести".

Отмечается, что магазин закрыли на карантин со всеми находящимися в нем людьми. Местные жители вынуждены спать на полу между продуктовыми рядами, там же и есть. На видео можно увидеть, что некоторым посетителям повезло расположиться на кроватях.

Китайские власти ввели подобные жесткие ограничительные меры в связи с проведением в стране Олимпийских игр.

Напомним, в китайской столице на карантин закрыли офисное здание вместе с сотрудниками после того, как у одного из них выявили омикрон-штамм. Кроме того, государственные СМИ опубликовали маршрут передвижения инфицированного за последние две недели, чтобы выявить возможные очаги заражения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954843-zhiteley-kitaya-zaperli-v-supermarkete-na-karantin-iz-za-covid-19/