Более 20 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Юлия Абрамова

Еще 23 казахстанца стали жертвами коронавируса и ковидной пневмонии - новые данные о смертности от этих болезней опубликовал официальный Telegram-канал Минздрава Казахстана.

Согласно последним данным, за сутки, 1 февраля, от коронавируса в Казахстане скончались 17 человек, еще 6 человек умерли от ковидной пневмонии.

За это же время еще 111 граждан заболели пневмонией с признаками КВИ.

Между тем, на сегодня, 3 февраля, в больницах страны лечение от коронавируса и пневмонии получают больше 10,1 тыс. человек, еще 116,6 тыс. лечатся амбулаторно.

"Из числа заболевших КВИ и пневмонией в тяжелом состоянии находятся 434 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 174 пациентa, на аппарате ИВЛ - 84 пациента", - добавили в Минздраве.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане выявили больше 7 тысяч зараженных коронавирусом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954336-bolee-20-smertey-ot-covid-19-i-pnevmonii-zaregistrirovali-v-kazahstane-za-sutki/