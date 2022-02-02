Слух об отмене пандемии в Казахстане еще в прошлом году обсуждают в Сети

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Пользователи Казнета обсуждают сообщение о том, что пандемия COVID-19 в Казахстане якобы была отменена еще в прошлом году.

Как передает официальный сайт StopFake.kz, это утверждение из Интернета опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

"Пандемия не только в Казахстане, но и в мире не отменена. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. "Омикрон" и другие варианты вируса SARS-CoV-2 распространяются все быстрее.

Да, мы смягчили карантинные меры, но пандемия до сих пор продолжается. Если мы не будем вакцинироваться, то это может спровоцировать появление новых вариантов вируса. Для того чтобы не допустить этого, нам нужно нарастить темпы вакцинации.

Только таким способом мы сможем остановить пандемию", — пояснил официальный представитель КСЭК Ержан Байтанаев.

Кроме того, фактчекеры добавили, что пандемия - это чрезвычайное происшествие мирового масштаба, которое невозможно отменить или запланировать.

Официально пандемия заканчивается лишь тогда, когда удается остановить распространение патогена, вызывающего болезнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954271-sluh-ob-otmene-pandemii-v-kazahstane-esche-v-proshlom-godu-obsuzhdayut-v-seti/