Pfizer запросила разрешение на применение их вакцины от COVID-19 для детей до 5 лет

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Компания Pfizer запросила разрешение на экстренное использование их вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет, передает ABC News.

Независимые эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должны будут провести публичные слушания по этому делу уже 15 февраля.

После этого данные будут переданы на рассмотрение Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

О готовности своей вакцины для детей до пяти лет Pfizer заявила в декабре прошлого года. Доза для лиц этого возраста составляет одну десятую от дозы для взрослых.

Однако в минувший вторник компания заявила, что в скором времени будут доступны новые данные, которые позволят сделать вакцинацию трехдозовой. Третью прививку будут вводить через восемь недель после второй.

"В конечном счете, мы считаем, что детям в возрасте от шести месяцев до четырех лет потребуется три дозы вакцины для достижения высокого уровня защиты от существующих и потенциальных будущих вариантов. Если будут разрешены две дозы, у родителей будет возможность начать серию вакцинации против COVID-19 для своих детей, ожидая потенциального разрешения на третью дозу", - говорит исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Ранее регулятор ЕС разрешил условное применение таблеток Pfizer от коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1954169-pfizer-zaprosila-razreshenie-na-primenenie-ih-vaktsiny-ot-covid-19-dlya-detey-do-5-let/