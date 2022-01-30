Один регион Казахстана покинул "красную" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кызылординская область покинула "красную" зону по темпам распространения коронавируса, об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".

Согласно обновленной информации, Кызылординская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".

Таким образом, матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января выглядит так:

В "красной" зоне : Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области В "желтой" зоне: Кызылординская область

Кызылординская область В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отметим, что этот показатель самый низкий за последние несколько дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953683-odin-region-kazahstana-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19/