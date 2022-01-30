Один регион Казахстана покинул "красную" зону по COVID-19

Кызылординская область покинула "красную" зону по темпам распространения коронавируса, об этом сообщается в официальном Telegram-канале "МВК по нераспространению COVID-19".
Согласно обновленной информации, Кызылординская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".
Таким образом, матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 января выглядит так:
- В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
- В "желтой" зоне: Кызылординская область
- В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Отметим, что этот показатель самый низкий за последние несколько дней.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953683-odin-region-kazahstana-pokinul-krasnuyu-zonu-po-covid-19/