На севере Казахстана дефицит медиков: в поликлиниках перестали оказывать ряд услуг

Иллюстративное фото: pixabay.com

В СКО частично приостановили оказание амбулаторной медицинской помощи пациентам. Врачей не хватает из-за вспышки омикрон-штамма. Также медики отмечают сезонный рост ОРВИ и гриппа.

На севере Казахстана произошло резкое ухудшение эпидемиологической обстановки. Из-за этого в ряде поликлиник частично приостановили оказание амбулаторной помощи населению, сообщает телеканал "Астана". При этом медики отмечают, что наплыва "кислородозависящих" пациентов пока нет.

Тем не менее, эпидситуацию осложняет общий сезонный рост ОРВИ и гриппа. В этом году зарегистрировано 35 случаев гриппа типа А, тогда как прошлом году подобных случаев не было.

При этом, говоря об "омикроне", главный санитарный врач региона отметил, что чаще всего им заражаются молодые люди.

"За последние 2 недели в области зарегистрировано более 2800 случаев. Рост заболеваемости возрос в 6,7 раза. Рост отмечается во всех районах области и областном центре. По возрастному составу наибольший удельный вес отмечается в возрасте 19-39 лет – 43% (1211 случаев), 60 лет и старше – 18% (508 случаев)", - говорит главный санитарный врач СКО Асет Жуматаев.

Также врачи отмечают, что многие пациенты сейчас вынуждены лечиться дома: в некоторых больницах региона перестали оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь. Сообщается, что в регионе не хватает почти 300 медиков.

"Идет значительный рост: в 10 раз выросло количество пациентов, нуждающихся в амбулаторном лечении и наблюдении. Мы некоторые подвиды амбулаторной, плановой помощи временно приостановили. Такие, как медицинские осмотры с целью трудоустройства на работу, профилактические осмотры, скрининговые. Мы считаем, что это сейчас не актуально", - объясняет руководитель управления здравоохранения СКО, Нурлан Айманов.

Тем не менее, в области отменили некоторые ограничения для объектов, участвующих в проекте Ashyq. В том числе, ограничения по времени работы. Также в СКО разрешили проводить праздничные мероприятия и торжества, но только при условии "зеленого" статуса у всех гостей и персонала.

Напомним, что за последние сутки в СКО выявлено 430 случаев КВИ. С начала пандемии от коронавируса в Северо-Казахстанской области умерло 463 пациента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1953602-na-severe-kazahstana-chastichno-priostanovili-okazanie-ambulatornoy-pomoschi/