Вялость, заторможенность: врач рассказал, как дети переносят заболевание омикрон-штаммом

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Иммунолог рассказал, как маленькие дети переносят заболевание омикрон-штаммом, передает Вечерняя Москва.

"Во-первых, это, конечно, проявления, которые характерны для ковида: тяжелый кашель, респираторные проблемы, затрудненность дыхания, повышенная температура. Также присутствуют общее недомогание, выраженная заторможенность", - говорит иммунолог Николай Крючков.

Также особое внимание следует уделить поведению ребенка. Первыми признаками при заболевании может стать вялость, потеря аппетита, ребенок может медленно отвечать на заданные ему вопросы.

Высокая температура и сильный кашель проявляются не всегда, отметил Крючков. Но при этом, проблемы с ЖКТ - более частое проявление. Это тошнота, рвота, понос, боли в животе.

У малого процента пациентов может развиться системный воспалительный синдром, который влечет за собой поражение сразу нескольких органов.

Ранее отоларинголог рассказал, что делать при первых проявлениях омикрон-штамма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952265-vyalost-zatormozhennost-vrach-rasskazal-kak-deti-perenosyat-zabolevanie-omikron-shtammom/