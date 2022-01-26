Инфекционист назвал главную опасность омикрон-штамма для детей

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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что омикрон-штамм поражает бронхи детей и приводит к их госпитализации, в том числе и в реанимацию, передает РИА Новости.

По словам Горелова, штамм "омикрон" также вызывает диарею у каждого третьего больного COVID-19 ребенка.

"Выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации. Помимо этого, у каждого третьего ребенка отмечается диарея", – отметил инфекционист.

Он добавил, что бронхиолит и диарея часто встречаются у детей с коронавирусом в возрасте от двух до пяти лет.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев объяснил, почему некоторые люди могут не заметить заболевания COVID-19. По его словам, человек обычно использует примерно 30 процентов возможностей своих органов. Поэтому, когда нагрузка на них возрастает, это не сразу заметно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952978-infektsionist-nazval-glavnuyu-opasnost-omikron-shtamma-dlya-detey/