Названо нетипичное, но опасное осложнение после COVID-19

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Специалист рассказал, какое осложнение является редким, но опасным после коронавируса, передает Sputnik Россия.

Коронавирус имеет способность поражать любой орган. При этом в зависимости от состояния здоровья, каждый человек переносит последствия этой болезни по-разному. Чаще всего это проблемы с легкими.

Но некоторые люди могут столкнуться с нетипичными, но не менее опасными осложнениями.

"У кого-то это может быть тромбоз с фатальными тромбоэмболическими осложнениями, у кого-то - тяжелый миокардит или вирусный гепатит, а у кого-то возможен перитонит - воспаление брюшной полости", - говорит кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Брюшная полость богата иммунокомпетентными клетками. Есть органы, которые ответственны за иммунный ответ.

"В случае, когда иммунный ответ в результате коронавирусной инфекции становится патологическим, неправильным, брюшная полость может оказаться зоной, где формируются осложнения", - объяснил специалист.

Симптомами такого осложнения являются вздутие и сильная боль в животе, отсутствие стула, интоксикация, отказ от еды.

В таком случае нужно немедленно обращаться в врачу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952590-nazvano-netipichnoe-no-opasnoe-oslozhnenie-posle-covid-19/