Врач назвал плюс омикрон-штамма

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Иммунолог назвал главный плюс омикрон-штамма, передает РИА Новости.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов выразил мнение, что акцентировать внимание на количестве заболевших омикрон-штаммом не стоит.

Главный плюс нового варианта для людей состоит в том, что он способен постепенно вытеснить "дельту", который является более смертоносным и тяжелым для человека штаммом.

"Омикрон" очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что "дельта" приводит к большой легальности и тяжелому течению", - говорит Жемчугов.

Если почувствовали недомогание, иммунолог советует вначале узнать, грипп это, омикрон-штамм или "дельта". Дифференциация поможет не нагружать систему здравоохранения. Так как многих пациентов можно будет лечить амбулаторно, без госпитализации.

Ранее эксперт назвал отличие омикрон-штамма от других вариантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1952339-vrach-nazval-plyus-omikron-shtamma/