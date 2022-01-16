Рекордные 13,5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

В Казахстане за последние сутки выявили рекордные 13,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Сутками ранее эта цифра составляла 12 381.
Согласно данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем за все время пандемии. Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Алматы.
Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них за прошедшие сутки:
- в городе Нур-Султан – 5 826,
- в городе Алматы – 1 798,
- в городе Шымкент – 435,
- в Акмолинской области –347,
- в Актюбинской области – 229,
- в Алматинской области – 418,
- в Атырауской области – 598,
- в ВКО – 217,
- в Жамбылской области – 234,
- в ЗКО – 345,
- в Карагандинской области – 1 793,
- в Костанайской области – 179,
- в Кызылординской области – 343,
- в Мангистауской области – 232,
- в Павлодарской области – 320,
- в СКО – 78,
- в Туркестанской области – 131.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951350-rekordnye-135-tys-zabolevshih-koronavirusom-za-sutki-vyyavili-v-kazahstane/