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Рекордные 13,5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Люди на улице
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за последние сутки выявили рекордные 13,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Сутками ранее эта цифра составляла 12 381.

Согласно данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем за все время пандемии. Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Алматы.

Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них за прошедшие сутки:

  • в городе Нур-Султан – 5 826,
  • в городе Алматы – 1 798,
  • в городе Шымкент – 435,
  • в Акмолинской области –347,
  • в Актюбинской области – 229,
  • в Алматинской области – 418,
  • в Атырауской области – 598,
  • в ВКО – 217,
  • в Жамбылской области – 234,
  • в ЗКО – 345,
  • в Карагандинской области – 1 793,
  • в Костанайской области – 179,
  • в Кызылординской области – 343,
  • в Мангистауской области – 232,
  • в Павлодарской области – 320,
  • в СКО – 78,
  • в Туркестанской области – 131.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951350-rekordnye-135-tys-zabolevshih-koronavirusom-za-sutki-vyyavili-v-kazahstane/

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