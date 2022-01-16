Рекордные 13,5 тыс. заболевших коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане за последние сутки выявили рекордные 13,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. Сутками ранее эта цифра составляла 12 381.

Согласно данным Минздрава, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 13 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем за все время пандемии. Наибольшее число новых случаев выявили в Нур-Султане и Алматы.

Всего в стране подтверждено 1 049 908 случаев, из них за прошедшие сутки:

в городе Нур-Султан – 5 826,

в городе Алматы – 1 798,

в городе Шымкент – 435,

в Акмолинской области –347,

в Актюбинской области – 229,

в Алматинской области – 418,

в Атырауской области – 598,

в ВКО – 217,

в Жамбылской области – 234,

в ЗКО – 345,

в Карагандинской области – 1 793,

в Костанайской области – 179,

в Кызылординской области – 343,

в Мангистауской области – 232,

в Павлодарской области – 320,

в СКО – 78,

в Туркестанской области – 131.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951350-rekordnye-135-tys-zabolevshih-koronavirusom-za-sutki-vyyavili-v-kazahstane/