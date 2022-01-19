Глава ВОЗ назвал вероятным появление новых штаммов в будущем

Тедрос Аданом Гебреисус. Фото: Bloomberg / Contributor / Getty Images

Гендиректор ВОЗ предположил, что появление новых штаммов в будущем вполне возможно, передает РБК.

"С невероятным распространением "омикрона" по всему миру новые варианты [вируса], вероятно, будут появляться", - сказал Тедрос Аданом Гебреисус на минувшем брифинге.

Он добавил, что даже если в среднем инфицированные омикрон-штаммом переносят болезнь легче, не стоит делать поспешных выводов. Вариант является не менее опасным и может приводить к госпитализациям и летальным исходам.

По словам Гебреисуса, пандемия еще не приблизилась к концу.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения выразил опасение, что штаммы "омикрон" и "дельта" могут стать причиной резкого увеличения случаев заболевания в мире.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру необходимо готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ. А с пандемией коронавируса следует бороться справедливо и в равных условиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951830-glava-voz-nazval-veroyatnym-poyavlenie-novyh-shtammov-v-buduschem/