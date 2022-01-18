Ералы Тугжанов: Нельзя воспринимать "омикрон" как обычный грипп

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На онлайн-заседании в СЦК зампремьер-министра Ералы Тугжанов заявил о том, что в обществе бытует мнение, будто штамм "омикрон" является обычной сезонной вирусной инфекцией, однако, по словам Тугжанова, его нельзя воспринимать как обычный грипп, передает корреспондент NUR.KZ.

По мнению Тугжанова, рост заболеваемости вызван активной внутренней и внешней миграцией населения, длительными праздничными днями, также не последнюю роль, с его слов, сыграли и прошедшие волнения в стране.

"Есть мнение, что "омикрон" — это обычная сезонная вирусная инфекция. Заверяю вас, что ни в коем случае нельзя воспринимать данный штамм как обычный грипп.

Особенностью штамма "омикрон" является высокая заразность и повышенный риск повторного заражения. Коэффициент распространения - 1 к 5. Он размножается в 70 раз быстрее варианта "дельта", - заявил он.

Зампремьера добавил, что за последние сутки зарегистрировано 9 700 случаев заражения – такого числа не было за весь период пандемии.

"Сейчас не время расслабляться, пик заболеваемости еще впереди. И если мы не хотим повтора плачевных событий пандемийного периода, необходимо четко следовать и неукоснительно выполнять предписания санитарных служб.

Поэтому в очередной раз настоятельно рекомендуем каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих близких, родных и в кратчайшие сроки пройти вакцинацию и ревакцинацию", - заявил Тугжанов.

Напомним, что в Казахстане по приросту заболевших сейчас лидирует Нур-Султан – заболеваемость в городе выросла в 32 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1951778-eraly-tugzhanov-nelzya-vosprinimat-omikron-kak-obychnyy-gripp/